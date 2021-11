Le Masters Next Gen connaît ses deux premiers qualifiés pour les demi-finales. Dans le cadre de la dernière journée du groupe A, Brandon Nakashima, 63e joueur mondial, a pris le meilleur sur Holger Rune, 109e au classement ATP, en quatre manches (3-4, 4-1, 4-1, 4-3) et 1h38 de jeu. Avant leur duel, les deux hommes comptaient une victoire chacun dans cette phase de poules. En s'imposant contre le Danois de 18 ans, l'Américain s'est donc adjugé la deuxième place du groupe, derrière l'intouchable Carlos Alcaraz et ses trois victoires en trois matches. L'Espagnol s'était ainsi imposé plus tôt dans la journée contre Juan Manuel Cerundolo (4-0, 4-1, 2-4, 4-3).

Dominé en début de partie par un adversaire plus entreprenant, Nakashima a peu à peu renversé la vapeur, profitant notamment d'un pourcentage de premières balles trop faible de son adversaire (55 %). Après la perte du premier set au tie-break, l'Américain a serré le jeu (16 fautes contre 24 à Rune en tout), s'attachant à rester sur des schémas simples au service notamment. Rune s'est, lui, montré de plus en plus inconstant. Auteur d'un break d'entrée de troisième manche, il a ainsi perdu le fil et encaissé quatre jeux d'affilée pour ce qui a constitué le tournant du match.

S'il a mieux résisté dans le quatrième acte, Rune a, à nouveau, explosé en vol dans le jeu décisif, multipliant les erreurs. D'un beau revers long de ligne gagnant, Nakashima a conclu l'affaire. Il affrontera le premier du groupe B en demi-finale. On ne connaît pas encore les qualifiés de cette seconde poule dont le dénouement sera connu en soirée. L'Américain Sebastian Korda a toutefois pris une belle option sur la qualification avec deux victoires en deux matches, alors que Hugo Gaston a, lui, perdu à chaque fois au set décisif. Le Français pourrait toutefois se qualifier en cas de victoire ce jeudi soir sur Sebastian Baez, combinée à un succès de Korda sur Lorenzo Musetti.

