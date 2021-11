Cette fois-ci, Hugo Gaston n'a pas refait le coup du Rolex Paris Masters face à Lorenzo Musetti . Après avoir renversé l'Italien, 57e joueur mondial, le 31 octobre dernier à Bercy lors des qualifications, le Toulousain a dû s'incliner ce mercredi soir à Milan à l'issue d'une longue et magnifique bataille de 2h33 (4-4, 4-3, 2-4, 4-2), soit le match le plus long depuis la création du Masters Next Gen.

Ad

Renversé la veille par Sebastian Korda , après avoir manqué une balle de match, Hugo Gaston a bien cru pouvoir jouer un mauvais tour à Lorenzo Musetti, en revenant à deux sets partout et après avoir sauvé deux balles de matches dans la quatrième manche. Alors que le duel s'était équilibré, le Français s'est fait breaker pour la première fois du match (ndlr : il avait sauvé quinze balles de break auparavant) dans le tout dernier jeu, offrant ainsi la victoire à l'Italien, vaincu mardi par Sebastian Baez mardi.

ATP Next Generation Une nouvelle démonstration pour filer en demies : le résumé de la victoire de Korda face à Baez IL Y A UNE HEURE

"A sa façon de faire dérailler ses adversaires, il y a du Santoro dans le jeu de Gaston"

Hugo Gaston pourra cependant nourrir des regrets. Car dans le premier set, le Français a gâché une balle de set avant de se faire surprendre dans le premier tie-break. Mené 4-2, l'Italien a enchaîné cinq points pour prendre le large. Dans la deuxième manche, le 57e joueur mondial a pu compter sur son service pour déstabiliser le récent quart de finaliste du Rolex Paris Masters, qui avait alors plus de mal à lâcher ses coups. Emmené dans un nouveau jeu décisif, l'Italien s'est montré plus entreprenant et a remporté la deuxième manche.

Gaston devra absolument battre Baez pour espérer se qualifier en demies

Alors qu'il semblait moins en jambes à cet instant du match, Hugo Gaston s'est relâché et a poussé Lorenzo Musetti à faire plus de fautes. Avec le troisième set en poche, le Toulousain offrait une quatrième manche d'anthologie au public milanais avec des points magnifiques à la clé. En sauvant deux balles de match, il poussait son adversaire dans une cinquième manche. Là encore, le Français regrettera les deux balles de break manquées en début de set. Lorenzo Musetti lui ne manquait pas son occasion en fin de partie pour s'offrir son premier succès sur ce Masters Next Gen.

Avec zéro victoire au compteur, Hugo Gaston devra absolument battre Sebastian Baez jeudi et espérer un succès de Sebastian Korda sur Lorenzo Musetti. C'est alors qu'il faudra sortir les calculatrices pour savoir si le Français pourra se hisser en demi-finales.

ATP Next Generation Magie, puissance et autorité : comment Alcaraz s'est qualifié pour les demies IL Y A 5 HEURES