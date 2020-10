En deux matches, il n'a pas perdu le moindre set. Il n'a même lâché que 7 petits jeux en tout pour se retrouver en demi-finale. Adrian Mannarino a fait respecter, sans problème, son rang de tête de série numéro 3 de l'Astana Open vendredi face au 209e joueur mondial américain Mackenzie McDonald, écarté en deux sets (6-1, 6-4) et 1h40 de jeu tout de même. Il n'avait pas été encore aussi loin dans un tournoi cette saison et n'avait plus obtenu un tel résultat depuis sa finale à Moscou il y a pile un an. Pour faire aussi bien qu'en Russie, il lui faudra se défaite du vainqueur du match entre Mikhail Kukushkin et Emil Ruusuvuori.

Heureusement pour lui, le tennis tricolore peut compter sur ses gauchers en ce moment. Après Ugo Humbert vainqueur à Anvers, Adrian Mannarino a trouvé le chemin des demi-finales à Astana au Kazakhstan. C'était attendu, vu son classement (39e) et celui de son adversaire, mais encore fallait-il le confirmer sur le court. Et il l'a fait avec la manière.

Une série de 8 jeux pour se mettre à l'abri

Avec sa façon à lui de caresser la balle sans lui imprimer un rythme infernal, Mannarino a progressivement imposé son tempo à McDonald. Tant et si bien que l'Américain, sans solution, a encaissé pas moins de 8 jeux consécutifs entre 1-1 et 6-1, 3-0 double break. Particulièrement efficace au passing et imperturbable à l'échange, le Français n'a pas laissé beaucoup d'espace à son adversaire pour s'exprimer. Et malgré une petite baisse de régime qui lui a valu un débreak et des jeux beaucoup plus accrochés sur la fin de match, il a continué à utiliser à merveille les angles courts croisés pour conserver son avantage avec son service slicé de gaucher notamment.

Quand il a fallu serrer le jeu, Mannarino a su aussi verrouiller l'échange en trouvant des zones plus profondes et centrales pour neutraliser son adversaire. En indoor, son tennis atypique et ses balles rasantes font toujours merveille.

