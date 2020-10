L'indoor ne réussit pas à Corentin Moutet. Défait d'entrée par Lloyd Harris à Anvers la semaine dernière, le gaucher tricolore n'a pas fait mieux dans des contrées plus lointaines lundi, celles du Kazakhstan. Le 74e joueur mondial n'a pu sauver que 5 jeux face à Frances Tiafoe (6-3, 6-2), vainqueur en moins d'une heure et demie de jeu (1h22 exactement) au 1er tour de l'Astana Open, tournoi ATP 250. L'Américain sera opposé au Serbe Miomir Kecmanovic, tête de série numéro 2, lors de son prochain match.

Depuis son 3e tour de l'US Open, Corentin Moutet n'avait remporté qu'un match sur le circuit. C'était sur terre battue et en Sardaigne face à... Frances Tiafoe. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu rééditer sa performance, car sur dur indoor, l'Américain a montré qu'il avait d'autres atouts. Il a mis d'entrée la pression sur le Français en le breakant d'entrée lundi. Et si Moutet a refait son retard, le second coup d'accélérateur adverse lui a été fatal.