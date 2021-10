Reverra-t-on Novak Djokovic sur les courts en 2021 ? A priori oui, car cette fin d'année n'est pas sans enjeu pour le Serbe malgré l'échec de sa quête de Grand Chelem calendaire : il a ainsi l'occasion de boucler une 7e saison à la place de numéro 1 mondial, ce qui serait un record, ou encore d'aller chercher un 6e titre au Masters pour égaler la marque de référence de Roger Federer. Et pour se préparer, il pourrait bien reprendre du service du côté de Bercy. Jeudi, le Masters 1000 parisien, qui aura lieu du 30 octobre au 7 novembre prochains, a ainsi dévoilé la liste officielle de ses engagés et Djokovic en fait partie.

Cela ne signifie pas pour autant que le numéro 1 mondial sera au rendez-vous, ou qu'il ne rejouera pas plus tôt : il a encore le temps de se retirer de la ligne de départ. Son statut lui permet de figurer automatiquement sur la liste des joueurs qualifiés, mais le fait qu'il y soit encore à un peu plus de trois semaines de l'épreuve est plutôt bon signe quant à sa participation. En 2020, il avait décidé de faire l'impasse, sachant très bien qu'il conserverait les 1000 points de son titre en 2019, grâce à la réforme du classement ATP issue de la crise du Covid.

La performance de Medvedev à Indian Wells pourrait avoir une influence

Mais cette fois, il remettra en jeu ce capital, tout comme Daniil Medvedev, tenant du titre. La performance du Russe à Indian Wells dans les dix prochains jours pourrait également avoir une influence sur son choix. Si le vainqueur de l'US Open triomphe également dans le désert californien, alors il reviendrait à moins de 1000 points de Djokovic à la Race, relançant la course pour le trône en fin de saison. En cas de contre-performance du numéro 2 mondial, le Serbe aurait davantage de marge et sa participation au Rolex Paris Masters serait moins fondamentale.

Battu en finale de l'US Open le 12 septembre dernier, Djokovic a choisi de faire une pause depuis pour retrouver une certaine fraîcheur physique et mentale. La pression autour de la quête du Grand Chelem lui avait coûté beaucoup d'énergie. S'il décide de revenir à la compétition à Paris, il aura eu un peu plus d'un mois et demi pour tout évacuer et repartir du bon pied.

