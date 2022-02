Le deuxième siège laissé vacant par Guy Forget a trouvé preneur. Après la nomination d'Amélie Mauresmo en tant que directrice de Roland-Garros voici quelques semaines, Cédric Pioline est officiellement devenu mercredi directeur du Rolex Paris Masters (Masters 1000 de Paris-Bercy) à partir de l'édition 2022 du tournoi qui aura lieu à l'automne prochain. La Fédération française de tennis (FFT) a publié un communiqué pour l'annoncer.

Ancien joueur titré à cinq reprises, notamment à Monte-Carlo, finaliste en Grand Chelem (US Open 1993 et Wimbledon 1997), vice-capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis entre 2016 et 2018 au côté de Yannick Noah et consultant pour Eurosport, Pioline entame un nouveau chapitre de sa vie dans le tennis. "Je suis très honoré d'avoir été choisi par la FFT pour devenir le nouveau directeur du Rolex Paris Masters à partir de 2022. C'est un challenge très excitant qui s'annonce pour moi. Ce tournoi est une référence et a un potentiel immense. Je vous donne donc rendez-vous du 29 octobre au 6 novembre à l'Accor Arena", a indiqué l'heureux élu.

La FFT n'avait pas proposé à Forget de prolonger son bail

Pioline succède donc à Guy Forget qui avait été la figure de proue du tournoi indoor parisien pendant près d'une décennie (2012-2021), jusqu'à ce que la FFT ne lui propose pas de prolonger son contrat en fin d'année dernière. L'ancien directeur avait été cité dans les Pandora Papers , une affaire sur des sociétés offshores le mettant en difficulté, même si le comité d'éthique de la FFT l'avait blanchi. Une situation qui a peut-être incité l'instance dirigeante du tennis français à tourner la page.

"Je suis très heureux que Cédric Pioline devienne le nouveau directeur du Rolex Paris Masters. Fort de son expérience d’ancien joueur professionnel et de codirecteur du Masters 1000 parisien, il possède une véritable expertise pour ce poste. Avec son état d’esprit exemplaire et sa grande détermination, je suis convaincu qu’il relèvera ce nouveau challenge avec succès. Je lui souhaite beaucoup de réussite", a en outre déclaré Gilles Morretton, président de la FFT dans le communiqué

