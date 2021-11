Rolex Paris Masters

2009 : Coup d'essai, coup de maître

Vainqueur

Adversaire : Gaël Monfils

Score : 6-2, 5-7, 7-6(3)

Il n'avait pas encore délogé Roger Federer et Rafael Nadal du sommet du tennis mondial. Mais pour sa première finale à Bercy, Novak Djokovic était déjà un solide numéro 3 mondial qui s'était d'ailleurs débarrassé sans ménagement (6-2, 6-3) du Majorquin en demie. Favori pour le titre, il doit cependant relever un défi loin d'être évident : battre un Français, Gaël Monfils en l'occurrence, devant son public.

Après un départ canon - il a rapidement un set et un break d'avance - 6-2, 2-0 -, les choses se compliquent pour le Serbe qui doit faire face à la révolte de La Monf' qui refait son retard, avant d'égaliser à une manche partout. Le dernier acte est un peu fou : par deux fois, Djokovic a un break d'avance, mais il est repris et se voit poussé au jeu décisif. Il se montre alors plus entreprenant dans l'exercice pour conquérir sa première couronne après 2h44 de combat. Si près, Monfils ne se doutait alors sûrement que cette 4e défaite d'affilée face au Serbe n'était que le début d'une longue série noire (17-0 à ce jour).

Djokovic Monfils - Paris Bercy 2009 Crédit: Getty Images

2013 : En mission

Vainqueur

Adversaire : David Ferrer

Score : 7-5, 7-5

Quand il débarque à Bercy cette année-là, Novak Djokovic croit encore pouvoir ravir la place de numéro 1 mondial à Rafael Nadal. Depuis sa défaite en finale de l'US Open, le Serbe n'a plus perdu et reste sur deux titres à Pékin et Shanghaï. Sur son parcours, il n'y a guère que le bombardier John Isner et Roger Federer, en demie, qui ont réussi à lui prendre un set. Pour le trophée, il retrouve David Ferrer, tenant du titre à Bercy et numéro 3 mondial au terme d'une saison qui l'aura vu aussi aller en finale à Roland-Garros.

Face à un rival presque aussi constant que lui à l'échange, la partie n'est pas facile. Le Serbe se retrouve même mené d'un break, mais revient à égalité au meilleur des moments pour lui alors que l'Espagnol servait pour le set à 5-4. Et il a poussé son avantage pour virer en tête. Bis repetita dans le second set : Ferrer mène et a même des balles de double break. Mais à 5-4 contre lui, Djokovic fait son effort pour faire deux breaks consécutifs et aller chercher son deuxième trophée à Paris. Par la même occasion, il gagne un 3e titre d'affilée, avant d'aller réaliser la passe de quatre au Masters.

Novak Djokovic à Bercy en 2013 Crédit: Imago

2014 : Le premier à conserver son titre

Vainqueur

Adversaire : Milos Raonic

Score : 6-2, 6-3

C'est une sorte de malédiction que brise Novak Djokovic cette année-là. Jamais aucun champion sacré à Bercy n'avait réussi à le rester l'année suivante. Cinq avaient d'ailleurs buté sur la dernière marche : Boris Becker en 1990, Guy Forget en 1992, Pete Sampras en 1998, David Nalbandian en 2008 et donc David Ferrer en 2013 avaient tous échoué en finale. En 2014, le Serbe relève donc le défi, et avec brio.

Numéro 1 mondial, Djokovic compte bien conserver sa place jusqu'au bout malgré la pression grandissante de Roger Federer, vainqueur à Shanghaï. Et il trouve un allié de circonstance dans son combat en la personne de Milos Raonic, qui bat le Suisse en quart. En finale, son excellence à la relance (premier relance en trop j'imagine) lui permet d'éparpiller le grand canonnier canadien aux quatre coins du court. Il ne perd que cinq jeux dans cette finale sans suspense, et aucun set dans un tournoi mené de main de maître.

Novak Djokovic et Milos Raonic à Bercy en 2014 Crédit: Imago

2015 : Jamais deux sans trois

Vainqueur

Adversaire : Andy Murray

Score : 6-2, 6-4

Premier à conserver son titre l'année précédente, Djokovic devient le seul à réaliser la passe de trois et à afficher quatre trophées au compteur à Bercy. Il faut dire qu'il impose sa loi au reste du circuit d'une main de fer avec un petit Chelem (sacres à l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open) dans cette saison 2015 exceptionnelle pour lui, au cours de laquelle seul Stan Wawrinka l'a battu en Majeur en finale de Roland-Garros.

Le Vaudois est d'ailleurs le seul à lui prendre un set dans ce tournoi en demie (avant d'encaisser un 6-0 dans le 3e). Car en finale, Andy Murray en est presque réduit au rôle de faire-valoir. L'Ecossais résiste comme il peut à la tornade pendant un peu plus d'une heure et demie, avec une seule accalmie : un débreak en début de deuxième set, avant que Djokovic ne reprenne le large dans le 7e jeu. Ultra-dominateur, le Serbe n'aura fait que 12 petites fautes en 18 jeux, face à un autre métronome en fond de court. What else ?

2018 : Le revers inattendu

Finaliste

Adversaire (et vainqueur) : Karen Khachanov

Score : 7-5, 6-4

Jusqu'alors, à chaque fois que Novak Djokovic se présentait en finale à Bercy, il l'emportait. Un dénouement contraire était donc difficile à anticiper. D'autant plus qu'après presque deux années de flottement, le Serbe a repris sa marche en avant l'été précédent en s'adjugeant Wimbledon, puis l'US Open. Remonté à la place de numéro 2 mondial, il s'apprête même à retrouver le trône à l'issue du tournoi.

Mais deux éléments vont jouer contre lui. D'abord, Djokovic sort d'une demi-finale d'anthologie remportée au bout du suspense (7-6, 5-7, 7-6) face à Roger Federer après plus de trois heures d'empoignade. Ensuite, Karen Khachanov réalise le tournoi de sa vie : avant cette finale, il vient de battre trois membres du Top 10 d'affilée, John Isner, Alexander Zverev et Dominic Thiem. Et il ne redescend pas de son nuage. Le Serbe a beau breaker le premier, il lui manque des jambes pour tenir le rythme et il finit par céder la manche inaugurale. Khachanov enfonce le clou en début de second set et ne se retourne plus pour conquérir ce qui reste à ce jour le plus grand titre de sa jeune carrière.

Karen Khachanov et Novak Djokovic à Bercy en 2018 Crédit: Imago

2019 : Le retour de l'insubmersible

Vainqueur

Adversaire : Denis Shapovalov

Score : 6-3, 6-4

Un an après sa première défaite en finale, Novak Djokovic est de retour à Paris avec la place de numéro 1 mondial en fin d'année à nouveau en jeu. Un peu malade, le Serbe est un peu chahuté par Corentin Moutet pour son entrée en lice, puis par Kyle Edmund au tour suivant. A chaque fois poussé au tie-break, il trouve le moyen de s'en sortir. Ce sera le leitmotiv du tournoi pour lui : pas au mieux, il trouve tout de même le moyen de triompher… sans perdre le moindre set.

Djokovic monte en puissance tout au long de la semaine. Et en finale, il doit faire face au dangereux mais inexpérimenté gaucher Denis Shapovalov, qui a profité du forfait de Rafael Nadal en demie. Autoritaire d'entrée et bien plus habitué à gérer une grande occasion de ce genre, le Serbe met la tête de son adversaire sous l'eau : un break d'entrée suffisant pour virer en tête. Le Canadien craque une nouvelle fois à 3-3 dans la seconde manche pour une victoire nette en à peine plus d'une heure qui lui offre un 5e titre à Bercy, record amélioré. Avant peut-être le 6e, ce dimanche.

