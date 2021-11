Ils perdent rarement en finale, mais cette fois, il leur a manqué un petit quelque chose. Dimanche, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont buté sur la dernière marche après un combat accroché face à Michael Venus et Tim Puetz, vainqueurs au bout du super tie-break (6-3, 6-7, 11-9) en 1h52 de jeu du tournoi de double du Rolex Paris Masters. Le Néo-Zélandais et l'Allemand décrochent ainsi leur premier Masters 1000 ensemble.

Ad

La victoire de Venus et Puetz est globalement méritée : les deux hommes ont inscrit 11 points de plus que leurs adversaires français et ils sont surtout bien mieux entrés dans leur finale. En manque de sensations à la relance, Herbert et Mahut ont concédé vite le break qui leur a coûté la première manche et ont globalement subi pendant un set et demi. Jusqu'à ce qu'ils se révoltent, bien aidés par le public. Après avoir manqué 4 balles d'égalisation à un set partout à 6-3, 5-6, 0/40, les Bleus ont finalement gagné le jeu décisif du deuxième acte 7 points à 4.

Rolex Paris Masters Djokovic - Medvedev, presque un parfum de classique IL Y A 15 HEURES

Sur leur lancée et toujours portés par les spectateurs parisiens, Mahut et Herbert, plus incisifs, ont pris un premier avantage 5-2 dans le super tie-break. Mais sous pression, Venus et Puetz ont montré beaucoup de caractère pour renverser la vapeur et s'imposer à leur troisième balle de match sur une belle interception au filet.

Rolex Paris Masters Cinq gagnées, une perdue : retour sur les six précédentes finales de Djokovic à Bercy IL Y A 16 HEURES