Le diablotin Hugo Gaston est de retour. Un peu plus d'un an après son explosion lors de Roland-Garros 2020, le Toulousain a vécu une année bien chargée, faite de hauts et de bas, mais il a trouvé le moyen de repointer le bout de son nez quand ça compte. Opposé au métronome Pablo Carreño Busta au 2e tour du Rolex Paris Masters 2021, le Français, 103e mondial, a créé un nouveau petit exploit dans un rendez-vous important en sortant la tête de série n°12 du tournoi après un match au couteau remporté au meilleur des trois manches (6-7, 6-4, 7-5). Il a fallu 2h32 de combat pour que l'espoir du tennis français passe par un trou de souris. Il affrontera le vainqueur du choc 100% NextGen entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Ad

Rolex Paris Masters Carreno Busta trop fort pour Paire HIER À 23:29

Plus d'informations à suivre...

Rolex Paris Masters Gaston : "Le public me pousse, c’est aussi grâce à lui que je suis capable de faire ça" HIER À 20:30