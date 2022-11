Son nouveau costume ne lui aura pas porté chance. Numéro 1 tricolore pour la première fois de sa carrière cette semaine, Arthur Rinderknech n'a pas fêté cet accomplissement de la meilleure des manières mardi sur le court central au 1er tour du Rolex Paris Masters. Malgré le soutien du public, il s'est logiquement incliné dès le 1er tour face au prometteur Jack Draper (20 ans et déjà 45e mondial) en deux sets (6-3, 6-4) et tout juste une heure et demie de jeu. Le Britannique défiera Frances Tiafoe pour une place en huitième de finale.

