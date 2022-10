Paris est une fête et la petite balle jaune y retrouve ses quartiers en cette fin de saison 2022. Après une édition 2021 exceptionnelle ponctuée par une finale de rêve entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev, le Rolex Paris Masters 2022, du 31 octobre au 6 novembre, s'annonce tout aussi prometteur.

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou encore Casper Ruud : le gratin du tennis mondial sera présent sur le tournoi parisien. Le Rolex Paris Masters 2022 sera à suivre en intégralité sur Eurosport. Pour vous abonner, c'est ici

Comment regarder le Rolex Paris Masters 2022 en direct vidéo ?

Le Rolex Paris Masters sera à regarder en direct sur Eurosport 1 et l'application Eurosport. Tous les matches des tournois simples et doubles seront à vivre en direct, en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Consultants : Justine Hénin, Camille Pin et Georges Goven.

Commentaires : Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Simon Dos Santos, Anne Boyer, Maxime Gras, Rodolphe Cazejust, Alban Lepoivre, Jean-François Maurel et Olivier Jacquemin.

Chaque jour, avant et après les matches, retrouvez le meilleur du tournoi parisien dans Eurosport Tennis Club avec Thomas Bihel et Romain Bouchenot. Au menu ? Les plus belles images, des débats, toutes les réactions et les coulisses avec notre journaliste sur place Olivier Canton.

Les demi-finales et la finale seront également retransmises en co-diffusion avec le groupe Canal.

A quelle heure débuteront les rencontres du Rolex Paris Masters 2022 ?

Les matches du 1er tour, 2e tour et des huitièmes de finale, du 31 octobre au 3 novembre débuteront à partir de 11h. Les quarts de finale débuteront le vendredi 4 novembre à 14h et les demi-finales le samedi 5 novembre, à partir de 11h30.

Les finales du Rolex Paris Masters 2022 se disputeront le dimanche 6 novembre, à partir de 12h30.

Le programme du Rolex Paris Masters 20022

Qualifications : les 29 et 30 octobre 2022

1er tour : 31 octobre et 1er novembre

2e tour : 1er et 2 novembre

8es de finale : 3 novembre

1/4 de finale : 4 novembre

Demi-finales : 5 novembre

Finales (simple et double) : 6 novembre

