Le "mystère", si c'en est un, n'est pas complètement résolu. Beaucoup ont été pris de court lorsque Carlos Alcaraz a brutalement jeté l'éponge en plein milieu du tie break du deuxième set face à Holger Rune, ce vendredi dans le choc des teenagers en quarts de finale du Masters 1 000 de Paris-Bercy.

Quelques instants plus tôt, lors du changement de côté à 6-5, l'Espagnol avait certes fait appel au kiné pour se faire manipuler au niveau de la zone abdominale, manifestement gêné. Mais de là à prévoir cette fin en eau de boudin entre les deux stars en devenir du tennis mondial, il y avait un pas qu'on n'osait imaginer.

"J'ai ressenti une douleur aux abdominaux et vers la fin du set, ça devenait de pire en pire, a confirmé le n°1 mondial sans toutefois préciser à quel moment la douleur s'était signalée, ni si elle était arrivée de manière subite ou progressive. Je ne pouvais plus servir correctement ni frapper mon coup droit. Je sentais la douleur en étirant le muscle. J'ai préféré me retirer, par précaution."

Le prodige de Murcie a dit ensuite son désir d'arriver à 100% pour le Masters de fin d'année, qui aura lieu du 13 au 20 novembre à Turin. Et où il défendra sa place de n°1 mondial en fin de saison qui reste, avec cette défaite, sous la menace de Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas, si celui-ci gagne ce soir face à Tommy Paul.

Ça se comprend, ça se défend, mais est-ce une bonne idée ? Arrivé à Paris avec un genou qui grince et reparti avec les abdos qui sifflent, Carlos Alcaraz renvoie tous les signaux d'un joueur qui roule sur la jante en cette fin de saison. A trop vouloir courir la carotte (certes appétissante) de fin d'année, il ne faudrait pas qu'il en arrive à tout perdre.

