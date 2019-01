ATP Pune : Gilles Simon s'impose face à Benoît Paire et se qualifie pour les demi-finales

Spécialiste des matches à rebondissements, Gilles Simon n'a pas failli à sa réputation. Benoît Paire non plus, d'ailleurs. Les deux Français ont bataillé pendant 2h19, ce jeudi en quart de finale à Pune, et c'est Simon (34 ans), tenant du titre, qui a eu le dernier mot, face à un adversaire qui a eu du mal à garder ses nerfs et a marqué le pas physiquement, en fin de rencontre : 3-6, 7-6, 6-4.

Un break a suffi à Paire (29 ans) pour s'adjuger la première manche. Le 52e mondial a ensuite enchaîné par un début de deuxième set parfait : 6-4, 2-0. Tous les voyants étaient alors au vert pour Paire… qui a laissé Simon revenir dans le match, en péchant dans un domaine qui lui pose toujours problème. Celui de la concentration.

Paire a servi pour le match

Alors qu'il servait à 2-1, 15-15, Paire a eu un désaccord avec l'arbitre (voir vidéo). Il a conservé son break d'avance mais a semblé plus nerveux, suite à cette anicroche. Simon, également tendu dans ce set débridé, en a profité pour revenir à hauteur (4-4). Les breaks se sont alors enchaînés (4 dans le set), Paire servant sans succès pour le match, avant que Simon n'empoche la manche au jeu décisif grâce, notamment, à ce superbe point (7-4).

Simon a tenu bon dans le troisième set

Dans le troisième set, Simon a breaké d'entrée et Paire n'a jamais recollé, malgré de très nombreuses opportunités : six, dont cinq dans le sixième jeu, interminable, de cette ultime manche. Suite à ce bras de fer gagné, le vainqueur sortant du tournoi indien a pris le dessus physiquement, face à un Paire qui, en plus de continuer à parler à l'arbitre, avait déjà montré des signes de fatigue, tentant quelques amorties par défaut.

En demi-finale, Simon, 30e mondial et tête de série N.3 du tournoi, sera opposé au favori Kevin Anderson (6e à l'ATP, tds N.1). Le Sud-Africain a balayé Jaume Munar en deux manches, plus tôt dans la journée (6-3, 6-3). L'autre demie sera une opposition de style, entre Ivo Karlovic et le revenant Steve Darcis.