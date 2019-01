Darcis, un an de purgatoire et un tonitruant retour

C'est l'histoire de la semaine. La belle histoire. Steve Darcis est dans le dernier carré de l'ATP 250 de Pune… alors qu'il n'avait plus foulé de court de tennis en compétition depuis 400 jours, avant de débuter le tournoi indien. Sa dernière apparition ? Un bon souvenir, pour le tennis français, puisque c'était lors du cinquième match de la finale de la Coupe Davis 2017, perdu par le Belge face à Lucas Pouille. Depuis, l'ex-38e du classement ATP soignait son coude droit. Il va mieux, visiblement.

Roberto Carballés Baena au premier tour (6-3, 6-4), Michael Mmoh (4-6, 7-6, 6-2) au deuxième, puis Malek Jaziri (7-5, 6-2) ce jeudi en quart de finale, ont subi la loi d'un Darcis retrouvé. Le Liégeois de 34 ans n'a donc pas accroché d'immense tête d'affiche à son tableau de chasse, mais sa simple présence en demi-finale est un petit événement.

Pas seulement parce qu'il sort d'une année blanche. En effet, il n'avait plus atteint le dernier carré d'un tournoi ATP depuis 6 ans et demi, et un abandon face à Andy Roddick, en demi-finale du côté d'Eastbourne. Le dernier tournoi (hors-challenger) remporté par Darcis (2 titres) remonte quant à lui à 2008.

" Le fighting spirit ? Ce serait dommage de ne pas l'avoir après un an passé à la maison "

Une touche de dramaturgie donne au retour aux affaires de Darcis un accent d'autant plus spectaculaire. Au deuxième tour, mercredi face à Mmoh, il a dû sauver deux balles de match avant d'avoir le dernier mot, après 3h09 de combat. "C'était un match très intense, même complètement fou par moments", avait-il déclaré à la RTBF après ce succès. Satisfait de sa préparation d'avant-saison, Darcis a surtout (très) faim : "J'ai bossé tout l'hiver (sic) pour essayer d'être prêt physiquement (…) Le fighting spirit ? Ce serait dommage de ne pas l'avoir après un an passé à la maison."

Ce jeudi, Darcis a passé beaucoup moins de temps sur le court, malgré un appel au kiné pour une douleur aux abdominaux (1h33), pour se défaire de Malek Jaziri et poursuivre un drôle de comeback, qui n'en est encore qu'à ses prémices : "J'ai gagné deux matches (trois, maintenant, ndlr) mais je reste très, très loin d'où j'aimerais arriver." Pour lui donner une dimension encore un peu plus homérique, il devra maintenant résister à la machine à aces, Ivo Karlovic. Le Croate de 2,11m (soit 33 centimètres de plus que Darcis) en a claqué 25 pour éliminer Ernests Gulbis (7-6, 7-6), plus tôt dans la journée.