Nicolas Mahut n’en finit plus d’étonner. Il y a quelques semaines, l’Angevin hésitait à honorer son invitation à Roland-Garros, et le voici en quarts de finale du tournoi du Queen’s après avoir atteint avec brio le 3e tour du côté de la Porte d’Auteuil. Sur le gazon londonien, il s’éclate et est sorti vainqueur jeudi d’un sacré match face à Stan Wawrinka (3-6, 7-5, 7-6) après 2h10 de jeu. Pour une place dans le dernier carré, il affrontera vendredi son compatriote Gilles Simon qui lui avait montré la voie plus tôt dans la journée en s’offrant le scalp de Kevin Anderson (6-1, 4-6, 6-4).

Il a remporté ses quatre titres en carrière sur herbe et quand on l’y voit en action, on se dit qu’il pourrait y être performant pendant encore longtemps. Nicolas Mahut a encore régalé jeudi, et pas contre n’importe qui : il est venu à bout de Stan Wawrinka, incontestablement l’un des hommes forts du moment après son quart de finale à Roland-Garros. Le scénario du premier set, largement dominé par le Suisse, ne présageait en rien d’un tel dénouement, mais petit à petit, le Français est entré dans la tête de son adversaire.

Mahut est allé chercher sa victoire au filet

Au cours de la deuxième manche, Mahut s’est d’abord appliqué sur ses propres engagements avant de porter l’estocade et de saisir sa seule occasion de break (jusqu’alors) pour remettre les compteurs à zéro. Wawrinka, qui n’a jamais battu l’Angevin sur le circuit, s’est soudain mis à douter et il s’en est fallu de peu pour qu’il ne laisse filer à nouveau son service en début de troisième acte. Mais impressionnant de puissance et de précision quand il est bien sur ses appuis, le Vaudois a fait parler la poudre avec pas moins de 44 coups gagnants.

Et la confiance accumulée ces dernières semaines lui a permis de refaire la différence à 3 jeux partout, ce qui lui a permis de servir pour le match à 5-4 en sa faveur. Et c’est à ce moment précis que Mahut a sorti de sa panoplie ses plus beaux retours bloqués, notamment côté revers, pour empocher le debreak avec quelques sublimes volées (33 points gagnés sur 44 montées). Au tie-break, il a poursuivi sur sa lancée pour rafler la mise 7 points à 2. Quoi qu’il arrive en quart de finale, une chose est sûre : il se présentera aux qualifications de Wimbledon avec de sacrés atouts dans sa manche.