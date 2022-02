C'est une grande joie après toutes les adversités que j'ai eu à surmonter cette semaine", a confié celui qui avait passé 3h47 sur le court central Gustavo Kuerten samedi. Entre ici, Carlos Alcaraz. Ce lundi, l'Espagnol de 18 ans (et 9 mois) va s'ouvrir les portes du top 20 du classement ATP grâce à son succès au tournoi ATP 500 de Rio face à Diego Schwartzman (6-4, 6-2). Il s'agit du premier ATP 500 de sa carrière, son deuxième titre sur le circuit principal. "", a confié celui qui avait passé 3h47 sur le court central Gustavo Kuerten samedi.

ATP Rio de Janeiro : Une nouvelle finale pour Alcaraz après sa victoire sur Fognini

"Il y a deux ans, quand je suis venu à Rio, c'était pour apprendre des meilleurs, a ajouté le talent ibérique dans des propos relayés par Marca. Maintenant, je vais aux tournois en pensant que je suis un candidat pour gagner et c'est super sympa d'avoir pu le faire ici. Le public a été exceptionnel, je ne m'attendais pas à autant de soutien. Il n'y a pas assez de mots pour dire à quel point je remercie les fans."

Continuer à monter

Avec son entrée dans le top 20, Alcaraz franchit une nouvelle étape de sa jeune carrière. "Le but est maintenant de ne plus en sortir, a-t-il assuré. Et petit à petit, continuer à monter. Maintenant, je vais disputer plusieurs tournois que je n'avais pas pu jouer l'année dernière, donc c'est une opportunité pour continuer à monter et grandir. Cette victoire me donne la motivation de continuer à jouer des tournois."

Conscient que le public a de grandes attentes en lui, l'Espagnol apprécie que certains pense qu'il peut devenir, un jour, "le meilleur au monde". "Avec moi, il y a Juan Carlos (Ferrero), qui a été numéro un mondial et qui peut me dire à quel point il est difficile d'en devenir un. Je suis sur la bonne voie et, si je continue comme ça à faire bien les choses, j'aurai des opportunités pour être numéro un", conclut Alcaraz. Au moins, le circuit est prévenu.

