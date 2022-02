La pression, très peu pour lui. Pour sa première finale d’un ATP 500, Carlos Alcaraz a déroulé face à Diego Schwartzman à Rio de Janeiro (6-4, 6-2) et conquis le deuxième titre professionnel de sa carrière, dimanche. Malgré son manque d'expérience, l'Espagnol n'a laissé aucune chance à Schwartzman, qui avait remporté le tournoi en 2018. Plus jeune vainqueur d'un ATP 500, Alcaraz va aussi intégrer le Top 20 ATP ce lundi. Cette semaine brésilienne restera dans son parcours.

C'était une finale entre deux marathoniens. L’Argentin avait passé plus de 5 heures sur les courts samedi où il avait dû disputer l’intégralité de son quart et de sa demi-finale à cause de la pluie. Même scénario pour Alcaraz qui avait lui passé 3h47 sur le court central Gustavo Kuerten, plus une pause de deux heures lors de son quart gagné contre Matteo Berrettini. Probablement qu'il a profité de sa fraîcheur pour prendre le meilleur sur l'Argentin, un peu déréglé dans l'ensemble.

Cinq breaks en deux sets

Après une légère crispation qui lui a valu un break d’entrée, l'Espagnol a pris le match en main. Il a débreaké dans la foulée avant de prendre l’avantage au meilleur moment à 4-4, pour conclure la première manche sans coup férir sur un lob ajusté (6-4 en 44 minutes).

La deuxième manche a viré à la démonstration. Usant et abusant d’amorties millimétrées, Alcaraz a complètement débordé son adversaire impuissant, le breakant pas moins de trois fois et concédant un seul débreak sur quelques fautes directes. Il a conclu dès sa première balle de match pour l’emporter en 1h26 de jeu. La fusée Alcaraz est définitivement lancée.

