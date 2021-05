C'était un match à sens unique. Ce mercredi, Daniil Medvedev a été surclassé par son compatriote Aslan Karatsev (6-2, 6-4). Le Russe a été copieusement dominé par un adversaire plus puissant et sans doute plus motivé. Medvedev est éliminé dès son entrée en lice, confirmant ses difficultés sur terre battue. L'aventure continue pour Karatsev (27e mondial), impressionnant de maîtrise et qui défiera Reilly Opelka en huitièmes de finale.

Éliminé dès son entrée en lice lors de ses précédentes participations au Masters 1000 de Rome, Daniil Medvedev a encore manqué le coche cet après-midi. Le Russe a été balayé par un Aslan Karatsev largement supérieur. Très puissant au service, Karatsev a pris l'initiative dès la première manche, poussant régulièrement son adversaire à la faute et breakant à deux reprises. Un premier set largement remporté (6-2), contre un adversaire jamais vraiment rentré dans sa partie.

ATP Madrid Toujours allergique à l'ocre, Medvedev n'ira pas plus loin 06/05/2021 À 13:13

Medvedev trop imprécis et agacé

La deuxième manche a suscité quelques espoirs pour Medvedev, que l'on pensait enfin sur de bons rails après une succession de coups gagnants. Mais il a manqué une balle de break qui lui aurait permis de mener 4-2, et ainsi de définitivement revenir dans le match. Au lieu de ça, Karatsev s'est nourri de ses imprécisions et de son agacement. La fin de la rencontre a ressemblé à un long chemin de croix pour un Medvedev démotivé, qui a laissé son compatriote l'emporter sans vraiment lutter. Un échec de plus sur une surface qu'il déteste, à dix jours du début de Roland-Garros où il n'a jamais dépassé le premier tour.

De son côté, Aslan Karatsev s'offre une qualification méritée pour le prochain tour. Huitième de finaliste à Madrid après avoir fait tomber Diego Schwartzmann, le Russe s'offre à nouveau le scalp d'un membre du top 10. Le demi-finaliste à l'Open d'Australie montre aussi de belles choses sur terre battue, et défiera l'Américain Reilly Opelka au tour suivant.

Aslan Karatsev à Madrid en 2021 Crédit: Getty Images

ATP Madrid Medvedev à l'arbitre : "Je ne peux pas abîmer le court... il l'est déjà" 05/05/2021 À 12:54