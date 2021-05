Comme lors de son entrée en lice à Rome, la pluie a interrompu le match de Novak Djokovic, pourtant lancé dans un bras de fer prometteur lors de son quart de finale face à Stefanos Tsitsipas. Stoppé dans leur élan, les deux joueurs ne sont séparés que d’un jeu (4-3) dans le premier set, même si le Grec, qui a toujours un break d’avance, a l’avantage.

Récent vainqueur de Monte-Carlo, le numéro 5 mondial a pris d’emblée le service de son adversaire, solide dans les longs rallyes que se sont livrés les deux hommes, et surtout beaucoup plus efficace lors des points clés (2/2 balles de break converties). Ainsi, alors que Djokovic a obtenu six balles de break, il a fait chou blanc sur les cinq premières, concédant même un double-break, avant de revenir au score. L’interruption a empêché le Serbe de poursuivre sa remontée.

