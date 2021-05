Alors que le Masters 1000 de Madrid n'est pas encore achevé, celui de Rome a commencé. Dès ce dimanche, un Français était même au programme du 1er tour dans le Foro Italico, Richard Gasquet. Mais malheureusement pour lui, le Biterrois a vu son aventure italienne se terminer bien brutalement : le géant Reilly Opelka l'a ainsi dominé en deux sets (6-1, 7-5) et un petit peu plus d'une heure de jeu (1h05 précisément). L'Américain défiera soit Lorenzo Musetti, soit Hubert Hurkacz au 2e tour.

S'il a mieux résisté dans la seconde manche, le début de match de Gasquet a été cauchemardesque puisque le Français a perdu les 12 premiers points de la partie et s'est donc rapidement retrouvé mené 3-0. Un autre break d'Opelka et le premier set était déjà perdu. Avec 57 % de premières balles, Gasquet ne s'est pas assez protégé sur ses engagements et a surtout été trop passif. Quand son adversaire américain a frappé 33 coups gagnants (dont 18 aces), il n'a pu en délivrer que 8.

A force de jouer court, le Français s'est fait punir une fois de trop dans le 11e jeu du second acte. Même dans la filière longue, Opelka s'est montré supérieur, remportant 5 des 7 échanges de plus de 9 frappes. A quelques semaines de Roland-Garros, Gasquet est donc dans le dur et manque cruellement de matches. Le temps presse.

