Le feuilleton de la terre battue continue de battre son plein sur Eurosport. Après Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, direction Rome et le Foro Italico pour l'ultime round de préparation avant Roland-Garros.

Rafael Nadal . Mais l'Espagnol aura encore une fois une sacrée concurrence avec Novak Djokovic, numéro 1 mondial et quintuple lauréat, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, l'étoile montante Carlos Alcaraz ou encore les locaux de l'étape Jannik Sinner et Lorenzo Musetti. Dix fois vainqueur de l'épreuve, l'ogre de l'ocre remet son titre en jeu à Rome . Mais l'Espagnol aura encore une fois une sacrée concurrence avec, numéro 1 mondial et quintuple lauréat,, l'étoile montanteou encore les locaux de l'étape Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.

Comme pour les précédents Masters 1000, vous ne manquerez rien du tournoi italien. Le Masters 1000 de Rome sera à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2 et l'application Eurosport.

Tous les matches des tournois de simple et de double messieurs sont à retrouver en direct, en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Consultants : Arnaud Clément, Eric Deblickere, Jean-Paul Loth et Arnaud Di Pasquale

: Arnaud Clément, Eric Deblickere, Jean-Paul Loth et Arnaud Di Pasquale Commentaire : Anne Boyer, Olivier Canton, Thomas Bihel, Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Rodolphe Cazajust et Maxime Gras

Toute l'actualité du Masters 1000 de Rome 2022 sera à retrouver sur Eurosport. Au menu : des analyses à l'écrit et en vidéo, tous les résultats et le résumé des rencontres en vidéo.

La question qui fâche : Nadal sera-t-il prêt à Roland ?

