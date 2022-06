Il a à peine dépassé l'heure de jeu pour venir s'offrir le scalp de celui qui sera n°1 mondial lundi. A 25 ans, Tim van Rijthoven a signé la semaine d'une vie, en passant de l'anonymat au feu des projecteurs en à peine six jours. Après avoir sorti Fritz, Gaston et Auger-Aliassime aux tours précédents, le Néerlandais a tout simplement expédié Daniil Medvedev (6-4, 6-1) en finale, sans jamais douter de ses forces. Il s'offre ainsi le premier titre de sa carrière sur le gazon de 's-Hertogenbosch, devant un public qui n'en demandait pas tant.

Ad

1h01 de match face au n°1 mondial en puissance

ATP Rosmalen Le toucher de Medvedev : sa délicieuse "contre-amortie" IL Y A UNE HEURE

La foule espérait certainement un succès de son héros local, mais s'attendait probablement à un duel plus âpre face à Daniil Medvedev, désireux de soigner sa saison sur gazon après l'annonce de son interdiction de disputer Wimbledon, au même titre que tous les joueurs russes et biélorusses du circuit. Simplement, de match il n'y a pas eu dimanche aux Pays-Bas. Du moins pas à partir du huitième jeu de la partie.

Jusqu'alors, les deux joueurs se sont rendus coup pour coup, empochant chacun la mise en jeu de l'autre en début de match, enchaînant les points de classe, à l'image d'une contre-amortie délicieuse délivrée par le Russe. Mais après un break fatal en fin de premier set et une manche conclue en 35 minutes (6-4), Van Rijthoven s'est tout simplement envolé.

Tim van Rijthoven, béni des dieux au tournoi de Rosmalen cette semaine Crédit: Imago

84% de points remportés derrière la première balle

Galvanisé par une première balle à 74%, derrière laquelle il a remporté l'irréel taux de 84% de ses points, le 205e mondial a prix deux fois le service de Medvedev consécutivement pour s'envoler vers son premier titre en simple (6-1), à domicile qui plus est, conclu par une finale en 1h01 de jeu. En face, le récent quart de finaliste de Roland-Garros, toujours sans titre cette saison, a montré des signes d'agacement et de frustration face au momentum adverse, sans jamais trouver les solutions pour le faire déjouer.

Malgré un dernier sursaut à 5-0, l'empêchant de prendre une bulle face à un joueur dont c'était la première finale sur le circuit principal, Medvedev n'a pu que constater les dégâts et subir le rugissement de la foule sur la balle de match. Bénéficiaire d'une wild-card pour ce tournoi de 's-Hertogenbosch, Van Rijthoven, qui n'avait jamais battu de Top 80 dans sa carrière et qui fera un bond de 100 places à l'ATP lundi prochain, s'est fait un nom ce dimanche, et peut nourrir de solides espoirs pour la suite de la saison sur gazon. Il ne fera pas bon le prendre au premier tour de Wimbledon !

Tim van Rijthoven Crédit: Getty Images

ATP Rosmalen Medvedev s'en sort face à Mannarino et redevient n°1 mondial IL Y A 21 HEURES