Gilles Simon éliminé au 1er tour à Rotterdam par Tomas Berdych (7-6(8), 6-4)

Gilles Simon est déjà dehors. Par verni au tirage au sort, le Français a subi la puissance d’un Tomas Berdych très inspiré, mardi, au 1er tour (7-6 [8], 6-4). Pourtant très brouillon au service (50% de premières balles), le Tchèque a su serrer le jeu dans les moments clés pour devant le Niçois. Au prochain tour, il affrontera un autre client, le Canadien Denis Shapovalov.

Berdych a serré le jeu au bon moment

Pourtant, Simon n’est pas passé loin. Avec quatre breaks accumulés sur le match et presque le même nombre de points marqués que son adversaire (87 contre 89), le Français est passé près de s’offrir le 59e mondial, en forme en ce début de saison (finales à Doha, demie à Montpellier et 8e de finale à Melbourne).

Mais cela n’a pas suffi. Plus opportuniste, Berdych a saisi sa chance et remporté les points importants. Repris par Simone à 4-4, dans le second set, après avoir mené 4-0, le 59e mondial a serré le jeu au bon moment.