ATP Rotterdam

Le casse-tête du calendrier 2021 ne fait que commencer, et beaucoup de tournois sont déjà inquiets, suspendus à la décision australienne. Si la dernière tendance se confirme et que le premier tournoi du Grand Chelem de l'année se déroule à partir du 1er février à Melbourne, il s'agira pour certains de sauver leur peau. L'ATP 500 de Rotterdam, prévu du 6 au 14 février prochains, en fait partie et devrait alors trouver de nouvelles dates. En attendant, son directeur Richard Krajicek s'est exprimé sur les futures conditions d'organisation de l'épreuve.