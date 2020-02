Andrey Rublev ne faiblit pas. Le Russe, tête de série numéro 7 à Rotterdam, a bien maîtrisé son sujet jeudi face au Kazakhstanais Alexander Bublik, 56e joueur mondial, s’imposant en deux sets (7-5, 6-3) et un peu plus d’une heure de jeu (1h09 précisément). Sacré lors de ses deux premiers tournois en 2020 à Doha puis Adélaïde, puis sorti en huitièmes de finale à Melbourne, il reste sur sa lancée en se qualifiant pour les quarts de finale. Il y affrontera soit Vasek Pospisil, soit Filip Krajinovic.

Très sereins sur leurs engagements respectifs en début de match, les deux joueurs ont attendu la fin du premier set pour se départager. Et à ce petit jeu, c’est Rublev qui s’est montré le plus solide et assez largement. En une dizaine de minutes, il a enchaîné quatre jeux de 5-5 à 7-5, 2-0 pour prendre un set et un break d’avance. En total contrôle alors, il s’est même permis de conclure sur l’engagement adverse. S’il a fait beaucoup moins de coups gagnants que Bublik, il s’est aussi montré bien plus avare en fautes directes. Son sérieux et sa régularité lui ont permis de faire la différence.