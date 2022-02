ATP Rotterdam

Associés depuis à peine un an, ils semblent avoir trouvé leur rythme de croisière. Félix Auger-Aliassime et Toni Nadal, c'est une équipe (joueur-coach) qui marche. L'Espagnol, qui fut pendant de longues années l'entraîneur de son neveu Rafael, a mis son expérience au service du Canadien et leur travail (avec Frédéric Fontang, coach de longue date de "F2A") paie depuis plusieurs mois déjà en Grand Chelem. Mais dimanche, il a été matérialisé par le premier titre du 9e joueur mondial à sa... 9e tentative en finale à Rotterdam. Un accomplissement majeur pour l'intéressé qui n'avait pas caché faire un blocage jusqu'alors.

Alors même s'il n'accompagnait pas son joueur aux Pays-Bas, Toni Nadal est sorti de sa réserve traditionnelle sur les réseaux sociaux. "Félicitations Félix pour ton premier titre ATP à Rotterdam ! Un grand tournoi, un grand match et une grande victoire", a-t-il salué en préambule dans un message sur Instagram. Car pour ouvrir son palmarès, Auger-Aliassime a maîtrisé de bout en bout les événements en finale, ne laissant aucune chance à Stefanos Tsitsipas (battu 6-4, 6-2), pourtant numéro 4 mondial et qui restait sur cinq succès contre le Canadien.

"C'est un plaisir de collaborer avec ton équipe fantastique et toi ! Un tel état d'esprit, une si grande volonté de s'améliorer et un tennis si fantastique me font croire que ce titre n'est que le premier d'une longue série !", a-t-il ajouté. L'hommage appuyé est à relever tant Toni Nadal a pu avoir la dent dure avec la jeune génération actuelle qu'il estime moins dévouée au tennis. Il met ainsi en relief des qualités qu'il a toujours soulignées chez son neveu et ancien élève Rafael, désormais recordman du nombre de titres en Grand Chelem (21). Félix Auger-Aliassime en est encore loin, mais son avenir s'annonce brillant, Toni lui-même en est convaincu.

