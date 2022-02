Difficile d'imaginer ce qui peut trotter dans la tête de Félix Auger-Aliassime. De se mettre à la place d'un joueur qui a perdu ses huit premières finales sur le circuit ATP. Le Canadien aura forcément cette malédiction à l'esprit au moment de pénétrer sur le court dimanche à Rotterdam pour faire face à Stefanos Tsitsipas. Toute la question, c'est de savoir si elle va le paralyser ou le galvaniser. Et s'il va enfin décrocher ce premier titre auquel il aspire tant à sa neuvième tentative.

FAA a au moins mérité cette nouvelle opportunité. Samedi, il est brillamment sorti vainqueur d'un combat en trois sets face à Andrey Rublev (6-7, 6-4, 6-2). Il a su hausser son niveau de jeu après avoir perdu la première manche pour renverser le Russe. Surtout dans les moments les plus cruciaux d'un deuxième set équilibré. "Il était serré, a-t-il reconnu. Il y a eu un jeu que j'ai particulièrement bien joué et j'ai bien fini sur mon service. Et quand le troisième set a commencé, j'étais vraiment bien physiquement, j'ai senti que je pouvais le mettre sous pression, et les choses sont allées de mieux en mieux."

Auger-Aliassime préserve son invincibilité face à Norrie

Le Canadien avait des arguments forts contre Rublev. Ce n'est pas une nouveauté. Il l'avait déjà montré durant un Open d'Australie très abouti, qui l'a vu s'incliner de justesse, après une lutte mémorable en cinq sets, devant Daniil Medvedev en quart de finale (6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4). Il l'a confirmé depuis le début de la semaine néerlandaise. Son coup droit dévastateur lui permet de faire de grandes différences. Sa puissance au service aussi. Andy Murray et Cameron Norrie, épinglés au tableau de chasse du 9e mondial, peuvent en témoigner. Rublev aussi.

"Une étape importante"

Autant d'atouts sur lesquels s'appuyer pour défier Stefanos Tsitsipas. Bien sûr, il y a cette malédiction des finales. Mais au-delà de la qualité de jeu affichée sur les deux derniers sets face au Russe, Auger-Aliassime s'est prouvé que toute série avait une fin. Car il s'était incliné lors de ses deux premières confrontations face au 7e joueur mondial. "C'est toujours un sentiment formidable, s'est-il réjoui. C'est une étape importante lorsque vous battez un joueur contre qui vous avez toujours perdu auparavant, en particulier les meilleurs joueurs et je pense que cela montre que j'ai amélioré mon jeu, je suis un joueur plus complet."

Puissance dévastatrice et présence au filet : Auger-Aliassime a écoeuré Murray

C'est ce qui ressort de son début d'année, et Tsitsipas est le client idéal pour lui permettre de la confirmer. Auger-Aliassime a aussi un record négatif face au Grec, vainqueur de cinq des sept premières confrontations entre les deux joueurs. Avoir enfin battu Rublev est un signe positif auquel FAA peut s'accrocher au moment de défier le 4e joueur mondial, passé tout près de la correctionnelle face à la sensation tchèque Jiri Lehecka (4-6, 6-4, 6-2). Un motif d'espoir pour franchir un autre cap en battant encore un joueur mieux classé que lui pour décrocher enfin son premier titre.

Et mettre enfin un terme à cette malédiction des finales qui le poursuit. La neuvième tentative pourrait enfin être la bonne. Le Canadien y croit, en tout cas. "J'espère que les planètes sont alignées, a-t-il soufflé après sa victoire face à Rublev. Mais pour ma part, j'ai juste besoin de joueur sans regrets, d'y mettre ma meilleure intensité et une concentration maximale, de tout donner et on verra le résultat. Mais je suis convaincu que je peux y arriver." C'est ce que son talent appelle. Et son niveau de jeu actuel aussi.

