La neuvième sera-t-elle la bonne ? Ce samedi soir, le Canadien Felix Auger-Aliassime, 9e joueur mondial et tête de série n°3, s'est qualifié pour la neuvième finale de sa carrière, du côté de Rotterdam, après avoir renversé le tenant du titre, le Russe Andrey Rublev, 7e joueur mondial et tête de série n°2, en trois manches (6-7 (5), 6-4, 6-2) et 2h22 de jeu. En finale, le Canadien tentera donc de décrocher le premier titre de sa jeune carrière, contre le Grec Stefanos Tsitsipas, qui a sorti le surprenant Tchèque Jiri Lehecka