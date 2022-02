ATP Rotterdam

Il s'est fait quelques frayeurs. Finalement, ce samedi, Stefanos Tsitsipas s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP de Rotterdam. Le 4e joueur mondial, tête de série n°1, a dû s'arracher pour disposer du très surprenant jeune Tchèque Jiri Lehecka , 137e joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (4-6, 6-4, 6-2) et 1h53 de jeu. Le Grec attend désormais son prochain adversaire pour aller tenter de glaner le titre. Il s'agira du Canadien Felix Auger-Aliassime ou du Russe et tenant du titre Andrey Rublev, qui s'affronteront dans l'autre demi-finale.