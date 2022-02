Hugo Gaston n'y arrive pas dans ce début de saison. Alors qu'il avait conclu 2021 sur un quart de finale à Paris-Bercy, le jeune Français n'a toujours pas remporté le moindre match sur le circuit en 2022. Et comme à Montpellier la semaine dernière, il s'est heurté à un mur mercredi en la personne du Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 53e joueur mondial et vainqueur en deux sets (6-3, 6-3) et 1h18 de jeu au 1er tour à Rotterdam.

Pourtant "lucky loser", Gaston s'incline donc pour la quatrième fois d'entrée en quatre tournois cette année. Ce mercredi, il a notamment payé un très faible pourcentage de premières balles (45 %) qui l'a constamment exposé sur ses engagements. S'il a réussi à breaker son adversaire à trois reprises, il a donc cédé à six reprises son service, une statistique rédhibitoire, surtout en indoor où ce coup est prépondérant.

Gaston n'a donc pas pu faire mieux que Jo-Wilfried Tsonga, sorti avec les honneurs par Hubert Hurkacz, et Ugo Humbert, défait sèchement par Cameron Norrie. Il n'y a plus de Français à Rotterdam.

