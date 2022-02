On l'avait presque perdu de vue. Depuis son huitième de finale marquant à Roland-Garros face à Novak Djokovic, Lorenzo Musetti n'avait plus vraiment fait parler de lui, enchaînant les défaites rapides dans une seconde partie de saison 2021 qui l'aura vu éliminé à huit reprises dès le 1er tour des tournois auxquels il a pris part. Il n'avait même plus enchaîné deux victoires depuis son aventure parisienne. Mais c'est désormais chose faite et avec la manière puisque l'Italien de 19 ans a imposé sa loi à Hubert Hurkacz en trois sets (6-3, 5-7, 6-3) et 2h05 de jeu au 2e tour à Rotterdam mercredi. En quart de finale, il aura une belle opportunité d'aller plus loin soit contre Botic van de Zandschulp, soit face à Jiri Lehecka, tombeur de Denis Shapovalov.

Pour l'emporter, Musetti a su capitaliser sur les fautes de son adversaire, tout en se montrant très entreprenant et en prenant le filet quand il en a eu l'occasion. Auteur d'un break d'entrée, il l'a tenu jusqu'à la fin du premier set, se permettant de conclure en ravissant une seconde fois l'engagement adverse. Hurkacz s'est néanmoins bien repris par la suite, imposant davantage sa puissance et s'emparant du service de l'Italien à 5-5 dans le deuxième acte pour remettre les compteurs à zéro (6-3, 5-7).

Auger-Aliassime attend Bublik ou... Murray

La dynamique semblait s'être inversée, mais Musetti a su faire preuve d'autorité pour faire la course en tête dans la troisième manche jusqu'à 4-3 en sa faveur. C'est à ce moment-là que ses changements de rythme intelligents avec alternance entre revers slicés et recouverts ont fait la différence. Provoquant les erreurs adverses tout en se montrant très habile dans le petit jeu et plus constant à l'échange, l'Italien a conclu sur sa mise en jeu sans coup férir.

Un peu plus tôt ce mercredi, Félix Auger-Aliassime s'est, lui, qualifié pour le 2e tour. L'entrée en lice du quart-de-finaliste à Melbourne (qui avait bien failli battre Daniil Medvedev) n'a toutefois pas été une promenade de santé. Le Canadien a ainsi connu un petit retard à l'allumage avant de prendre la mesure du Biélorusse Egor Gerasimov, 126e mondial et issu des qualifications, en trois sets également (3-6, 6-2, 6-2) et 2h09 de jeu. Il défiera pour une place en quart soit Alexander Bublik, vainqueur à Montpellier la semaine dernière, soit Andy Murray.

