Une défaite cruelle pour Jo-Wilfried Tsonga, mais qui doit l'encourager. Comme il y a une semaine à Montpellier face à Krajinovic , le Français s'est incliné en deux manches face à un adversaire plus solide que lui, cette fois-ci le Polonais Hubert Hurkacz (6-4, 7-6 [9-7]). Malgré un jeu égal avec son opposant, voire parfois un peu au-dessus, le joueur de 36 ans quitte le tournoi de Rotterdam, dès son entrée en lice.

C'est pourtant un tournoi qui lui a réussi par le passé, lui qui était venu s'imposer aux Pays-Bas en 2017, après avoir déjà disputé la finale en 2011. Cinq ans après son titre, Jo-Wilfried Tsonga est encore en phase de reprise, pour un "dernier challenge" sur le circuit ATP . Ce lundi soir, il a rivalisé avec un joueur en forme, ne concédant qu'un seul break, et n'offrant que deux balles de break à son adversaire.

Mais le problème est que Hurkacz s'est montré intraitable sur son service. Le Français a été à la peine en retour, voyant défiler les jeux en début de seconde manche notamment. En emmenant le Polonais au tie-break du deuxième set, Tsonga s'est donné de l'espoir, et s'est même procuré deux balles de set. Très solidement écartées à chaque fois. Encore en manque de rythme - on l'a notamment entendu crier "Ah putain je suis fatigué" en milieu de deuxième manche -, Tsonga aurait mérité mieux que cette défaite en deux sets secs. La confiance doit revenir petit à petit, car le niveau tennistique et le coup droit du tricolore restent présents. Malgré les années, et les blessures.

