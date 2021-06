ATP Santa Ponsa

Grande première pour Daniil Medvedev. Après une saison sur terre battue où il a réalisé d’énormes progrès, le Russe, numéro 2 mondial, a acquis son premier titre sur gazon à Majorque, et le onzième de sa carrière, en disposant assez tranquillement de l’Américain Sam Querrey en à peine plus d’une heure, et deux sets qu’ils a remportés d’une main de maître (6-4, 6-2).

C’est un bon signal envoyé par le quart de finaliste de Roland-Garros et finaliste de l’Open d’Australie à moins de 48h du début de Wimbledon. Hyper solide derrière son service (89% de points remportés derrière sa première balle), n’ayant aucune balle de break à sauver de toute la finale, Daniil Medvedev a d'abord fait la différence à 3-3 dans le premier acte pour prendre les devants. En prenant d'emblée de deuxième manche le service de son adversaire, il s'est ensuite ouvert la voie royale vers le titre.

Sans trembler, il a conclu sa belle semaine et s’est offert un titre inédit, sur gazon, en dominant le 60e mondial sans lâcher trop d'énergie. Opposé face à Jan-Lennard Struff d’entrée à Londres, le protégé de Gilles Cervara pourra s’appuyer sur quelques certitudes.

