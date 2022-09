C'était l'un des fers de lance de la fameuse "Next Gen" avec Alexander Zverev, Daniil Medvedev ou encore Stefanos Tsitsipas. Vainqueur du Masters Next Gen en 2017 puis demi-finaliste de l'Open d'Australie 2018, Hyeon Chung était amené à se mêler à la lutte pour les premières places mondiales. Mais depuis quelques années, on l'avait perdu de vue. Et pour cause : plusieurs pépins physiques et notamment une blessure chronique du bas du dos ont mis un frein à ses ambitions et il n'a plus joué depuis fin septembre 2020. Mais cette semaine, à 26 ans, le Sud-Coréen fait son grand retour.

Ad

Hyeon Chung est ainsi engagé en double dans l'ATP 250 de Séoul au côté de son compatriote Soonwoo Kwon et ils ont même gagné leur 1er tour. "A cause de mes blessures, j'ai dû mettre ma carrière entre parenthèses ces dernières années. J'ai enfin réussi à revenir sur le court à nouveau. Je me sens juste si heureux de rejouer au tennis. J'ai dû faire des traitements et de le rééducation tout le temps. Ensuite, ça a été entraînement, entraînement, entraînement et rééducation pendant deux années entières", a-t-il ainsi déclaré en conférence de presse d'avant-tournoi.

ATP Séoul McDonald avance en quart : les temps forts de sa victoire sur Mochizuki IL Y A 2 HEURES

Les galères avaient commencé dès... 2018

Et encore, le Sud-Coréen n'évoque ici que sa dernière longue période d'absence. Malheureusement pour lui, son corps l'avait déjà lâché bien avant. Dans la foulée de sa demie à Melbourne qui lui avait permis d'atteindre le Top 20 (19e place mondiale précisément, son meilleur classement), il avait d'abord souffert d'une blessure à la cheville qui l'avait fait rater deux mois de compétition entre mai et juillet 2018. Puis, son dos avait fait une première fois des siennes, l'éloignant des courts de février à juillet 2019.

"Quand on a gagné 3 Grands Chelems comme Wawrinka, quel objectif peut-on se fixer ?"

Et que dire de sa saison 2020, certes aussi perturbée par l'interruption des compétitions à cause du Covid ? Chung n'avait pu jouer que 6 matches dont 5 défaites : 4 premiers tours en Challenger et un dernier revers au 2e tour des qualifications de Roland-Garros. Sa dernière performance notable remonte donc plutôt à… trois ans et un quart de finale à Tokyo. Alors pour cette reprise après tant de galères, l'intéressé veut prendre son temps et on le comprend.

Une tournée en Challengers pour faire le point

"Mon premier objectif, c'est de ne plus me blesser, de rester en bonne santé. C'est ma première compétition en deux ans, donc je ne veux pas me précipiter, et je ne veux pas chercher à repousser mes limites", a-t-il encore confié. Si cette semaine en double se passe bien, Hyeon Chung compte s'aligner en simple dans des tournois Challengers dans son pays et voir comment son corps réagit.

Cela tombe bien : le Gwangju Open la semaine prochaine, puis le FILA Séoul Open (10-16 octobre) et le Busan Open (17-23 octobre) sont au programme des trois semaines à venir. S'il dispute l'un ou plusieurs de ses tournois, Chung, qui n'a plus de classement à l'heure actuelle, pourra faire un premier bilan sur les perspectives de poursuite de sa carrière. Avant peut-être de retrouver davantage d'ambition et d'objectifs en 2023.

ATP Séoul Brooksby domine Kwon au 2e tour : les temps forts en images IL Y A 2 HEURES