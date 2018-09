ATP Shenzhen : Herbert se défait de Ramos et se qualifie pour les demi-finales

Tout va bien pour Pierre-Hugues Herbert à Shenzhen. Après avoir sorti la tête de série n°2 Stéfanos Tsitsipás, le Français a fait une nouvelle victime ce vendredi en battant Albert Ramos (6-7 [6], 7-6 [1], 6-4). Malgré la perte du premier set, le 67e mondial a su se relever dans le deuxième en maîtrisant parfaitement le tiebreak. Dans la manche décisive, Herbert, très solide, a su sauver une balle de break lors du septième jeu. Capital.

Trois jeux plus tard et à 5-4 en sa faveur, le Français a alors fait déjouer Ramos. 0-40 et première balle de match convertie : le voilà qualifié en demi-finales. Son adversaire sera soit Alex De Minau, soit Damir Dzumhur.