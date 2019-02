ATP Sofia : Battu au premier tour par Copil, Wawrinka peine à retrouver son meilleur niveau

Stan Wawrinka redeviendra-t-il le facteur X en Grand Chelem ? La question mérite d'être posée tant le Vaudois peine à retrouver son meilleur niveau. Battu d'entrée à Sofia ce lundi par le Roumain Marius Copil (3-6, 7-6, 6-4), il ne parvient pas à enchaîner les victoires pour retrouver la confiance. Actuellement modeste 57e joueur mondial, il perdra quelques places supplémentaires au classement la semaine prochaine puisqu'il défendait un quart de finale en Bulgarie.

"Le match a été vraiment très dur. J'ai très bien joué dans le premier set, et j'ai eu quelques opportunités de gagner le match en deux manches. Mais il a un peu élevé son niveau de jeu et j'ai fait quelques erreurs dans le tie-break, puis en début de troisième set", a estimé Wawrinka après sa défaite, s'en tenant à une analyse brute du match.

"Il faut continuer à se battre"

Trois fois titré en Majeurs (Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015, US Open 2016) dans une période où les trois monstres Federer, Nadal et Djokovic ne laissent que des miettes au reste du circuit, le Suisse a vu son ascension stoppée par une blessure importante au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale à l'été 2017.

Depuis son retour sur le circuit en 2018, il alterne le bon et le moins bon, donnant par séquences l'impression d'un retour possible au plus haut niveau, comme lors de son quart de finale perdu sur le fil à Cincinnati contre son compatriote Roger Federer l'été dernier. Mais il manque de régularité dans les performances et à 33 ans (bientôt 34 en mars), le temps joue clairement contre lui.

Vidéo - 4 heures, 4 sets, 4 tie-breaks : comment Raonic a remporté son bras de fer avec Wawrinka 02:59

Défait au deuxième tour de l'Open d'Australie en quatre tie-breaks par Milos Raonic, Wawrinka s'était montré malgré tout satisfait de sa forme physique. A Sofia, il a aussi affiché sa détermination malgré ce revers surprise. "Parfois, on perd des matchs serrés. Il faut continuer à s'entraîner, à se battre. (…) Bien sûr, je suis déçu du résultat, mais je dois continuer à avancer." Bourreau de travail, le Vaudois croit encore à son étoile. Et s'il parvenait à retrouver le niveau qui lui avait permis de dominer Novak Djokovic en finale de Roland-Garros et de l'US Open, le spectacle n'en serait que plus beau.