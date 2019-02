Stefanos Tsitsipas bat Jan-Lennard Struff (7-6, 6-4) et affrontera Gaël Monfils en quart de finale

Stefanos Tsitsipas a parfaitement négocié son entrée en lice en Bulgarie. Le jeune Grec a dominé jeudi l'Allemand Jan-Lennard Struff en deux sets (7-6, 6-4) au second tour du tournoi de Sofia. Après un premier set accroché jusqu'au tie-break, remporté 7-5, le récent demi-finaliste de l'Open d'Australie a breaké au milieu du second set et pris l'ascendant en fin de match.

Tsitsipas sera l'adversaire de Gaël Monfils en quart de finale. Un peu plus tôt, le Français a battu Mikhail Kukushkin, en deux sets également et dans un scenario similaire (7-5, 6-3).