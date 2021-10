Gaël Monfils n'avait visiblement pas de temps à perdre. La tête de série numéro 2 de ce tournoi ATP 250 de Sofia abordera plein d'énergie le dernier carré puisqu'il ne lui aura fallu que 49 minutes pour l'atteindre. Exempté de 1er tour et directement qualifié pour les quarts grâce au forfait d'Ilya Ivashka jeudi, le Français entrait donc seulement vendredi dans sa compétition. Et il a connu des débuts parfaits, ne faisant qu'une bouchée de l'Italien Giancula Mager, 78e mondial, balayé en deux manches (6-2, 6-2). Il disputera donc sa deuxième demie en deux semaines (après Metz) contre l'Américain Marcos Giron, vainqueur de John Millman (6-4, 6-2) un peu plus tôt.

Très rassurant lors de l'été américain, le numéro 1 français confirme son retour en forme sur dur indoor. Après sa demi-finale perdue de peu contre Pablo Carreno Busta en Moselle, Monfils avait assuré avoir retrouvé de la confiance et de l'ambition, se fixant comme objectif le titre cette semaine à Sofia. Visiblement, il semble en avoir les moyens. Ce vendredi, il a livré une prestation plus que convaincante, et ce malgré le retour du huis clos qui ne lui avait vraiment pas réussi plus tôt dans l'année.

Une démonstration au service et en coup droit

Le temps passé sur le court suffit à convaincre de la domination du Français qui n'aura connu qu'une minuscule alerte sur son service dans le premier jeu du second set : une balle de break rapidement écartée par un ace au T. Par ailleurs, il a déroulé sur ses engagements avec 72 % de premières balles et surtout 93 % de réussite derrière, soit seulement deux points perdus sur... 28 (13 aces).

De bout en bout, Monfils a tenu un plan de jeu simple et efficace : se montrer solide du fond et exploiter la moindre balle courte à l'échange pour faire la différence, notamment côté coup droit. Mager n'avait pas les armes pour y répondre. Et si le Français reste dans ses dispositions, on voit mal comment Giron pourrait lui résister même si l'Américain, 67e mondial et tombeur d'Alex de Minaur aussi cette semaine, est en forme.

