Daniil Medvedev bat Alex De Minaur en finale et ouvre son palmarès

Jusqu'au bout, Alex de Minaur y aura cru. Jusqu'au bout, le jeune Australien, pas encore 19 ans, a tout donné sur le court. Mais la grande révélation de ce début de saison a fini par céder après deux heures et quart de combat contre Daniil Medvedev (1-6, 6-4, 7-5). Le Russe décroche à Sydney le premier titre de sa carrière sur le circuit principal. Un an après sa première finale, perdue à Chennai, il n'a pas laissé passer sa seconde occasion.

Medvedev, issu des qualifications, aura dû batailler l'emporter face au jeune Australien au terme d'un match décousu. Il a d'abord laissé passer l'orage lors d'un premier set à sens unique dominé par De Minaur. Il lui a ensuite fallu maîtriser ses nerfs dans la dernière manche. Après avoir mené 4-0, Medvedev a vu son adversaire recoller à 5-5. Mais un nouveau break lui a permis de servir une fois de plus pour le match, et le titre, et cette fois, il a tenu bon pour se libérer.