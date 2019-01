ATP Sydney : La demi-finale de Gilles Simon reportée à... samedi, jour de la finale

Un marathon. Voilà ce que vont affronter Gilles Simon ou Alex de Minaur samedi. Alors que les deux joueurs devaient se rencontrer ce vendredi lors de la demi-finale du tournoi de Sydney, la pluie s'est invitée à la fête. Résultat, l'organisation a repoussé la rencontre à samedi matin. Le problème ? La finale, elle, est programmée... samedi soir, soit quelques heures après le match.

Si cette donnée risque de ne pas faire sourire Simon et de Minaur, Andreas Seppi, lui, se frotte les mains. L'Italien s'est en effet qualifié pour la finale juste avant l'apparition de la pluie. Le tombeur de Diego Schwartzman (victoire 7-6 [3], 6-4) n'a donc plus qu'à se reposer d'ici samedi soir. Soit tout le contraire de son futur adversaire. La demi-finale de Simon et la grande finale de samedi soir seront à suivre sur Eurosport.