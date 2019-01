Encore un coup de jeune pour Sydney ?

Sydney International

ATP 250

Pays : Australie

Dates : 6-12 janvier (Finale samedi 12 à 9h du matin)

Dotation : 589 000 dollars

Tenant du titre : Daniil Medvedev

Vieux de près de 125 ans (!), le tournoi de Sydney a basculé au mois de janvier dans le calendrier en 1987. Il était alors un rendez-vous essentiel du début de saison, le gros tournoi de préparation à l'Open d'Australie. Ce fut le cas jusqu'au milieu des années 90 et il suffit de jeter un œil (Mecir, Noah, Forget, Sampras...).

Il a perdu quelque peu de son lustre depuis. En étant juste avant le premier Majeur de l'année, il peine à attirer les cadors du circuit. Beaucoup d'entre eux préfèrent rester tranquille les jours précédant "l'Australian". Le cadre n'en demeure pas moins magnifique et, cette année, la Ken Rosewall Arena est même équipée d'un toit !

Forces en présence

Le tournoi a connu un petit coup dur cette semaine avec le forfait de Kyle Edmund. Le Britannique, 14e mondial, aurait dû être tête de série numéro un à Sydney. Ce rang va du coup échoir à Stefanos Tsitsipas. Le Grec, qui sort de la Hopman Cup, lance officiellement sa saison. Il mène un plateau très estampillé NextGen avec Daniil Medvedev, Alex De Minaur ou Frances Tiafoe.

En revanche, Jo-Wilfried Tsonga, initialement inscrit, a finalement décidé de faire l'impasse après avoir atteint le dernier carré à Brisbane. Les Français ont tout de même fait le déplacement en force avec Lucas Pouille, Gilles Simon, Jérémy Chardy et Adrian Mannarino. Mais ce dernier a déjà quitté le tableau, battu dimanche matin par Jordan Thompson.

Le tableau

Les quatre premières têtes de série, Tsitsipas, Medvedev, Schwartzman et Simon, entreront directement en huitièmes de finale. Le Russe connait déjà son adversaire. Il s'agira de Jordan Thompson, qui a fait fructifier sa wild-card en battant Adrian Mannarino. En quarts de finale, il pourrait retrouver Alex De Minaur pour un remake de la finale surprise de 2018.

Gilles Simon, lui, débutera face au vainqueur du match entre Malek Jaziri et Sam Querrey. Il devra aussi avoir digéré le voyage depuis Pune, où il jouait encore vendredi soir. Les autres Tricolores n'auront pas non plus une entrée en matière aisée. Lucas Pouille, tête de série numéro 6, a hérité d'un qualifié, mais pas le plus simple : Andrey Rublev. Quant à Jérémy Chardy, il devra se coltiner le vieux briscard italien Andreas Sepp, tête de série numéro 8.

Les quarts de finale théoriques

Stefanos Tsitsipas (Gre/N.1) – Andreas Seppi (Ita/N.8)

Diego Schwartzman (Arg/N.3) – Lucas Pouille (Fra/N.6)

Gilles Simon (Fra/N.4) – Marton Fucsovics (Hon/N.7)

Daniil Medvedev (Rus/N.2) – Alex De Minaur (Aus/N.5)

L'homme à suivre : Lucas Pouille

L'ex-numéro un français débute officiellement sa saison cette semaine à Sydney. Il n'aura qu'un seul objectif : remporter au moins un match avant d'arriver à Melbourne. En perte totale de confiance ces derniers mois, le nouveau protégé d'Amélie Mauresmo n'a pas vraiment profité de la Hopman Cup pour se refaire la cerise.

Certes, la semaine de Perth n'est qu'une exhibition, mais en s'inclinant trois fois en simple contre Ebden, Zverev et Tsitsipas, Pouille n'a pas arrangé son cas au plan psychologique. Une nouvelle défaite d'entrée mardi contre Rublev le placerait dans une position bien délicate avant de débarquer à l'Open d'Australie où, rappelons-le, il n'a encore jamais franchi le premier tour en cinq participations...

La stat : 2

Ces deux dernières années, Sydney a consacré un joueur qui n'avait encore jamais remporté le moindre titre sur le circuit principal et a donc inauguré son palmarès. Deux joueurs au profil bien différents. En 2017, c'est le vétéran Gilles Müller qui, à 33 ans passés, découvrait l'ivresse d'un titre. L'an passé, ce fut au tour de Daniil Medvedev. Le Russe n'avait que 21 ans.

Jamais deux sans trois en 2019 ? A voir. Les quatre principales têtes de série ont toutes un palmarès. Alors, pourquoi pas le jeune Alex De Minaur, tête de série numéro 5 et finaliste l'an dernier ? S'il devait encore y avoir un nouveau vainqueur, le jeune Australien ferait un bon candidat.