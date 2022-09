C'est le Français en forme du moment. Après un été prolifique en Challengers (trois titres et une finale), Constant Lestienne a non seulement intégré le Top 100 mais il a aussi confirmé sur le circuit principal. Déjà quart-de-finaliste la semaine dernière à San Diego, le natif d'Amiens fera au moins aussi bien à dans l'ATP 250 de Tel Aviv. Jeudi, il y a ainsi dominé en huitième de finale le Finlandais Emil Ruusuvuori, 54e mondial, en deux sets (6-4, 6-2) et 1h45 de jeu. Pour une place en demi-finale, il affrontera vendredi Maxime Cressy.

Et Lestienne a d'autant plus de mérite que tout avait mal commencé pour lui. Le Français s'est ainsi fait breaker d'entrée (0-2), avant d'enchaîner cinq jeux de 2-4 à 6-4, 1-0 pour prendre la mesure de son adversaire. Une fois le premier set en poche, il a déroulé avec un double break dans la seconde manche. A 30 ans, il vit une véritable seconde jeunesse dans sa carrière de tennisman.

