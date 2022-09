Eblouissant samedi dernier pour sa reprise de la compétition en Laver Cup contre Frances Tiafoe, Novak Djokovic a connu depuis une petite contrariété. Dimanche, le recordman du nombre de semaines passées en tant que numéro 1 mondial a ainsi été battu par Félix Auger-Aliassime (6-3, 7-6), ce qui a permis en partie à la Team World de remporter le trophée. Mais il a surtout grimacé pendant le match, affichant une gêne au poignet droit. Or, le Serbe est inscrit dans le tournoi ATP 250 de Tel Aviv cette semaine pour retrouver le rythme et glaner de précieux points au classement.

Ad

L'intéressé n'a ainsi pas caché sa préoccupation dans la foulée du week-end passé à l'O2 Arena de Londres. "J'ai des soucis avec mon poignet droit depuis quatre ou cinq jours pour être honnête. J'ai pu les gérer plus ou moins. Les deux matches d'hier (simple et double samedi, NDLR) l'ont probablement sollicité. Aujourd'hui (dimanche), ce n'était pas facile. Je ne pouvais pas servir aussi vite et aussi précisément que je l'aurais voulu. Ça pourrait être dû au fait que je n'ai pas joué de matches pendant presque trois mois, et les conditions ici étaient vraiment lentes et les balles lourdes. Il faut donc beaucoup travailler la balle avec le poignet, ce qui pourrait être la cause de la douleur que j'ai ressentie", a-t-il expliqué à la presse.

ATP Tel Aviv Djokovic devrait disputer le tournoi de Tel-Aviv 29/08/2022 À 17:19

La retraite n'est pas à l'horizon pour le moment

Djokovic n'est donc pas sûr de pouvoir enchaîner comme prévu en tournoi cette semaine. Son programme pour la fin de saison comprend trois tournois : Tel Aviv, Nur-Sultan et le Masters 1000 de Paris-Bercy, avant de s'aligner au Masters de Turin. Actuellement 7e au classement, il doit figurer dans le Top 20 - puisqu'il a gagné un tournoi du Grand Chelem à Wimbledon - pour participer au rendez-vous des Maîtres. "Je ne suis pas inquiet concernant mon niveau, mais un peu à propos du poignet. Je vais essayer d'en prendre soin avec mon physio, pour être prêt pour mon premier match à Tel Aviv", a-t-il confié à la presse serbe.

L'ex-numéro 1 mondial a encore de la marge au classement (même s'il est seulement 15e à la Race), sa place au Masters n'est donc pas (encore) en danger fondamentalement. Mais il s'agit avant tout pour lui d'enchaîner les matches et de retrouver le rythme de la compétition. La Laver Cup était ainsi son premier événement officiel depuis son triomphe à Wimbledon. S'il veut avoir une chance d'égaler le record de Roger Federer à Turin (6 titres dans le tournoi des Maîtres), il doit être physiquement prêt. A long terme cependant, Djokovic ne se fait pas de soucis, même si assister aux adieux de l'un de ses plus grands rivaux, Roger Federer, l'a touché.

"Je ne me sens pas si vieux (il a 35 ans, NDLR) pour être honnête, pas au point de penser à mettre un terme à ma carrière. Je ne joue plus autant que je le faisais avant, je me préserve pour arriver au top dans les plus grands tournois qui sont les Grands Chelems, les Masters 1000 ou les compétitions où je représente mon pays. C'est ce qui me donne le plus de motivation et m'inspire pour jouer à mon meilleur niveau. La retraite n'est pas à l'horizon pour le moment. Je veux continuer aussi longtemps que je sentirai que je peux rivaliser avec les jeunes et que je peux être candidat à la victoire dans les Grands Chelems", a-t-il conclu.

Tennis Swiatek toujours au sommet, Badosa monte sur le podium IL Y A 2 HEURES