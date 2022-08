Novak Djokovic ne comptait pas vraiment rester les bras croisés devant sa télé. Absent de l'US Open en raison des restrictions liées au Covid-19, le Serbe, qui n'est toujours pas vacciné, prépare donc la suite de sa saison. Et de son calendrier. Alors qu'il retrouvera les courts lors de la Laver Cup, à Londres (22-25 septembre), où il sera notamment associé à Roger Federer et Rafael Nadal, son entourage a confirmé à des médias locaux sa participation au tournoi ATP 250 de Tel-Aviv, programmé du 26 septembre au 2 octobre prochain.

Pour Djokovic, ce serait une première depuis seize ans et une rencontre de Coupe Davis avec la Serbie. Du côté de Flushing Meadows, on regrette en tout cas son absence. "De mon point de vue, c'est une très triste nouvelle. C'est toujours dommage lorsque les meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas participer à un tournoi en raison de blessures ou pour d'autres raisons. Dans ce cas, ne pas avoir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans le tableau d'un Grand Chelem, ça représente toujours un manque important, non ? ", avait notamment expliqué Rafael Nadal en conférence de presse.

