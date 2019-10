L'épaule gauche de Novak Djokovic a tenu. Le Serbe, qui n'avait plus joué depuis son abandon en 8es de finale de l'US Open, a réussi son retour à la compétition mardi en éliminant Alexei Popyrin (6-4, 6-2) au 1er tour du tournoi ATP 500 de Tokyo.

"Je n'ai rien ressenti à l'épaule ces derniers jours, y compris aujourd'hui pendant le match, donc je suis très heureux de dire que je me sens en bonne santé", a déclaré Djokovic après le match. Alors qu'il avait dans un premier temps laissé entendre qu'il pourrait recourir à une intervention chirurgicale pour soigner la blessure à son épaule gauche dont il tait la nature exacte, Djokovic est apparu dominateur sur le court - aucune balle de break contre lui mardi - et heureux d'être au Japon où il n'avait encore jamais joué de tournoi.

"Je me sens toujours motivé pour bien faire sur le court"

Il s'est ainsi notamment initié au sumo, comme en témoignent des vidéos sur son compte Twitter. Et il a assuré qu'il viserait la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo l'an prochain, lui qui avait décroché le bronze aux JO de Pékin en 2008. "J'espère grimper au moins une marche de plus à Tokyo. Je me sens toujours jeune dans mon corps et dans mon esprit. Je me sens toujours motivé pour bien faire sur le court", a souligné le joueur de 32 ans, comme pour avertir ses adversaires.

Vidéo - Sa blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir : Djokovic a éparpillé Popyrin façon puzzle 02:32

En attendant, Djokovic est devenu lundi le troisième joueur de l'histoire en nombre de semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale: avec 271 semaines, il devance désormais Ivan Lendl (270) et n'a plus devant lui que Pete Sampras (286) et Roger Federer (310).