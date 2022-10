Il a vraisemblablement du mal à digérer sa finale perdue à l'US Open. Casper Ruud ne devrait pas garder de grands souvenirs de sa tournée asiatique automnale. Retombé à la troisième place mondiale après sa contre-performance à Séoul (ATP 250) la semaine dernière - une défaite en quart de finale contre Yoshihito Nishioka, futur vainqueur du tournoi -, le Norvégien n'a pas réussi à franchir le 1er tour à Tokyo (ATP 500) mardi. Il s'est ainsi incliné assez largement face à l'Espagnol Jaume Munar, 58e mondial, en deux sets (6-3, 6-3) et 1h35 de jeu. Ce dernier affrontera son compatriote Pedro Martinez pour une place en quart de finale.

Ad

Casper Ruud n'a jamais réussi à trouver le rythme, et ce sans afficher le moindre signe de gêne physique. La thèse du "jour sans" semble en ce sens être la plus probable, les statistiques de la partie ne la contredisent pas en tout cas. Connu pour sa constance et sa solidité à l'échange, le Norvégien a ainsi commis pas moins de 32 fautes directes (dont 18 dans le premier set) en deux manches, et ce pour seulement 17 coups gagnants. Il n'a surtout pas obtenu (ou très peu) de points gratuits avec seulement 56 % de réussite derrière sa première balle.

ATP Séoul Sorti dès les quarts, Ruud va céder sa place de dauphin à Nadal 30/09/2022 À 11:09

Jamais dans le coup, Ruud a besoin de souffler

Le pire pour Ruud est que l'addition aurait pu être plus salée puisqu'il s'est retrouvé mené 5-1 dans le premier acte, parvenant finalement à refaire un de ses deux breaks de retard sur un moment de déconcentration adverse. Breaké sur une double faute d'entrée de seconde manche, il a été incapable de réagir, alors qu'il a eu l'opportunité de faire peut-être tourner la dynamique de la partie quand il a obtenu trois balles de débreak consécutives à 6-3, 3-2, 0/40. Mais à l'image d'une volée de coup droit à sa portée caviardée dans le filet sur sa première occasion, il n'a pas réussi à serrer le jeu quand il le fallait.

Et Munar dans tout cela ? L'Espagnol a été remarquable dans le bras de fer du fond, montrant de belles ressources notamment dans ses courses défensives. Son sérieux lui a même permis de conclure l'affaire sur un ultime break. Ruud, lui, est reparti tête basse. Mais il a encore le temps de recharger les batteries avant le Masters auquel il participera pour la deuxième année d'affilée.

Laver Cup Ruud offre le premier point à l'Europe 23/09/2022 À 14:11