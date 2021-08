ATP Toronto

Le Russe Daniil Medvedev disputera dimanche la finale du tournoi ATP de Toronto après sa victoire en demi-finales contre l'Américain John Isner. Le Russe n'a pas fait dans la dentelle et a totalement dominé son vis-à-vis, balayé en 54 minutes (6-2, 6-2),

Le N.2 mondial a complètement étouffé le grand américain, breaké à quatre reprises en huit jeux de service. Incapable de mettre en place son jeu, Isner n'a rien pu faire, encaissant, impuissant, la déferlante de coups de Medvedev. "J'ai très bien joué aujourd'hui, a-t-il réagi sur le court. Je crois que je n'ai presque pas fait de fautes directes. Je suis vraiment heureux de mon jeu en ce moment."

Frustré par Pablo Carreño Busta en quarts de fine du tournoi olympique, inconstant depuis l'été, Medvedev semble retrouver appétit et envie à l'approche de l'US Open, en témoigne ses 84% en retour samedi. "J'aime toujours venir disputer la tournée américaine. J'ai toujours l'impresion que je joue mieux à mesure que les tournois arrivent."

Il tentera dimanche de conquérir son quatrième trophée de la saison, après l'ATP Cup en Australie et les tournois de Marseille et de Majorque, face à Reilly Opelka, autre spécialiste du service au grand gabarit, qui a de son côté sorti Stefanos Tsitsipas. Et Opelka, contrairement à Isner, a montré une vraie capacité à tenir dans l'échange durant toute la semaine canadienne. "J'ai regardé presque tous ses matches, prévient Medvedev. Il joue un fantastique tennis ici. Son match aujourd'hui qu'il a réussi à renverser contre Stefanos était assez incroyable, une grosse performance." Au moins, Medvedev est déjà prévenu.

