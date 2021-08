Il avait une revanche à prendre et Stefanos Tsitsipas l'a prise. Le Grec avait perdu son premier duel sur le circuit face à Casper Ruud sur la terre battue de Madrid au printemps dernier, mais vendredi, sur le dur canadien de Toronto, ce fut une toute autre histoire. Totalement dominateur, le numéro 3 mondial n'a concédé que cinq jeux (6-1, 6-4) en 1h14 de jeu face au Norvégien qui restait pourtant sur trois titres (sur des ATP 250 sur terre battue) et 13 victoires. En demi-finale du Masters 1000 canadien, il affrontera soit Roberto Bautista Agut, soit Reilly Opelka.

Ce quart de finale a donc filé à la vitesse de l'éclair. Et il aurait même pu être plus rapide si Stefanos Tsitsipas n'avait pas fait une pause d'une dizaine de minutes aux vestiaires entre les deux manches. Il a d'ailleurs failli payer cette interruption qui lui a fait quelque peu perdre son rythme puisque Casper Ruud a obtenu sa seule balle de break de la partie d'entrée de second set. Mais le Grec a rapidement repris ses esprits pour l'écarter et faire la différence décisive à 4 jeux partout avec un break fatidique.

ATP Toronto Monfils, enfin le bout du tunnel ? IL Y A 37 MINUTES

Plus d'infos à suivre...

ATP Toronto Du Monfils étincelant puis solide : le résumé de son succès sur Tiafoe IL Y A 6 HEURES