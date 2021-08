Le Canada réussit à Gaël Monfils. Le Français va y retrouver la saveur de disputer un quart de finale sur un tournoi ATP, une première pour lui depuis Dubai au mois de février. Le Parisien a assuré sa qualification en s'imposant devant l'Américain Frances Tiafoe en deux manches jeudi (6-1, 7-6). Il jouera sa place dans le dernier carré contre un autre Américain, John Isner, qui a signé une belle performance en venant à bout du Russe Andrey Rublev, N.7 mondial, en deux manches (7-5, 7-6).

Si Monfils avait connu une mise en route un peu délicate au tour précédent contre l'Australien John Millman (3-6, 6-3, 6-4), il a en revanche démarré pied au plancher contre Tiafoe, menant 5-0 avant d'enlever la première manche 6-1. L'Américain a haussé le niveau dans le deuxième set, mais Monfils a serré le jeu dans un tie-break, remporté 7-2, pour s'épargner un match à rallonge. Le Français, tête de série N.11, a au passage enregistré sa 5e victoire en 18 matches depuis la reprise du tennis il y a un an.

Medvedev assure

Dannil Medvedev a assuré et s'est rassuré. Poussé dans un match en trois sets pour son entrée en lice face au Kazakh Alexander Bublik (4-6, 6-3, 6-4), le numéro 2 mondial est beaucoup plus facilement venu à bout de l'Australien James Duckworth (6-2, 6-4) pour accéder aux quarts de finale. Même si, pour le Russe, ce match était plus serré que le score ne l'indique. "Il a bien joué, surtout au début, a-t-il déclaré. J'ai réussi à remporter quelques jeux serrés et rester en tête. Je pense qu'il a ensuite perdu un peu de son rythme et j'y suis aussi pour quelque chose."

La tâche s'annonce plus délicate pour Medvedev dans l'optique d'une qualification pour les demi-finales. Le Russe va faire face au Polonais Hubert Hurkacz, 13e joueur mondial et généralement à l'aise dans les tournois sur dur d'Amérique du Nord. Même s'il lui a fallu 2 heures et 38 minutes de jeu pour venir à bout du Géorgien Nikoloz Basilashvili (6-7, 6-4, 6-4) et valider son billet pour les quarts de finale.

