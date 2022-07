Umag : Alcaraz démarre bien la défense de son titre, lendemain qui déchante pour Musetti

Les finalistes de Hambourg dimanche dernier ont renversé les rôles. Dominé en Allemagne, Carlos Alcaraz n'a cette fois pas fait d'impair à Umag, là où un an plus tôt il remportait son premier titre en carrière en dominant Richard Gasquet en finale. L'Espagnol s'est défait avec sérieux du Slovaque Norbert Gombos (6-2, 6-3), en faisant l'étalage de toute sa palette technique sur terre. Sur l'ocre croate, le numéro cinq mondial a été parfois accroché par un Gombos expérimenté. Mais Alcaraz a fini par prendre la mesure de son adversaire en 1h38 de jeu. Il affrontera en quart de finale l'Argentin Facundo Bagnis, vainqueur tranquille du Français Corentin Moutet (6-3, 6-1).

Lorenzo Musetti n'a pas eu autant de réussite. Sans doute émoussé de son sacre du week-end dernier, la tête de série numéro huit du tournoi est tombé face à son compatriote Marco Cecchinato (6-4, 6-3). Retombé au 151e rang mondial après sa parenthèse dorée lors de Roland-Garros 2018, le Transalpin retrouve un peu de couleur après un début de saison cauchemardesque (onze éliminations consécutives au 1er tour). Musetti, lui, n'était pas dans un grand jour, ni au retour, ni pour défendre les balles de break adverses (4/4).

Kitzbühel : Du mieux mais pas encore de révolution pour Thiem

Au creux des montagnes et non loin de la mythique Streif, Dominic Thiem a pu humer l'odeur des sommets. L'ancien numéro trois mondial a offert quelques jolis échanges à son public. Mais il a dû s'incliner face à Yannick Hanfmann, auteur d'un des plus beaux succès de sa carrière (6-4, 3-6, 6-4). Les deux hommes ont livré un beau tennis et une rude bataille. Celle-ci s'est décidé sur un dernier jeu sur le service de l'Autrichien, à 5-4 après une interruption due à la pluie. Moment choisi par Hanfmann pour clore les débats. Le voilà en demi-finale face au vainqueur de Misolic – Lajovic.

L'autre demi-finale sera 100% espagnole avec une belle opposition entre Albert Ramos-Vinolas et Roberto Bautista Agut.

Atlanta : Mannarino a peiné, avant de tout renverser

Adrian Mannarino a évité le piège Andres Martin. Contre un joueur classé 736e mondial et vainqueur de son premier match ATP quelques heures plus tôt contre Thanasi Kokkinakis, tout était réuni pour l'embuche. Le début de match, 4-1 en faveur de Martin, avait d'ailleurs accrédité cette hypothèse. Avant que le Français ne sorte les muscles pour remporter son deuxième tour en deux manches (7-5, 6-3) en Géorgie. Le 78e mondial attend son prochain adversaire, mais en connaît la nationalité puisqu'il affrontera le vainqueur du duel australien Alex De Minaur – James Duckworth.

